Piden al Gobierno Federal publicar datos abiertos del Paquete Económico 2027

Tras la presentación del Paquete Económico 2027, la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) y la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (CIJUF) hicieron un llamado al Gobierno Federal para que, para promover la transparencia y la rendición de cuentas, publique oportunamente los datos abiertos del presupuesto.

Se hizo referencia a que, desde 2011, el gobierno mexicano estableció un compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto, el cual comprende una relación fundamental con la ciudadanía para el respeto de sus derechos y libertades civiles, para fortalecer la democracia.

Asimismo, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece la obligación de “promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas”, mediante la difusión de información “oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, en los formatos más adecuados y accesibles para el público”.

Ante ello, se exhortó respetuosamente a que la entrega del Paquete Económico 2027, integrada por la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica, cuente con datos abiertos, entendidos como las bases de datos manipulables (.csv, .xls) que permitan el análisis oportuno y riguroso de la propuesta de política fiscal.

La disponibilidad de estos datos permite no solo la colaboración entre personas expertas, sino que promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos. Desde 2023, esta información no ha estado disponible de manera inmediata, lo que repercute en la participación y las aportaciones que las organizaciones y la ciudadanía pudieran realizar para la mejora del proceso presupuestario.

Además, se estableció que la publicación del Paquete Económico 2027 en formato de datos abiertos es esencial ya que contribuye a que la discusión se desarrolle de manera ágil, incluyente e informada, aspectos fundamentales para el fortalecimiento democrático de la sociedad.