Piden ampliar alternativas de rehabilitación de calles en Durango

Las denuncias por el mal estado de las calles en el municipio de Durango no se limitan al problema de los baches, sino también a las condiciones en las que se encuentran vialidades completas, lo que dificulta el tránsito, sobre todo durante la temporada de lluvias.

Vecinos del fraccionamiento Jardines de San Antonio denuncian que desde hace 25 o 30 años no se han realizado trabajos integrales de pavimentación y requieren acciones de la autoridad.

El regidor Alfredo Varela Pacheco comentó que ya no basta con que se tapen los baches, pues muchas calles requieren una rehabilitación completa.

“Estamos escuchando a los ciudadanos y revisando las condiciones de sus calles. Hay lugares donde ya se ha bacheado, pero el problema es mucho mayor. Ya no basta con tapar los baches, necesitamos buscar soluciones de fondo”, expresó.

Advirtió que las cuadrillas de bacheo ya no son suficientes para atender las necesidades de las colonias y los fraccionamientos, por lo que plantea impulsar alternativas de recarpeteo que permitan ofrecer soluciones más duraderas.

En el Cabildo, dijo que buscará presentar una propuesta que se sume a los esquemas existentes de pavimentación con concreto hidráulico y que contemple el recarpeteo como una opción en la que puedan participar los vecinos mediante mecanismos de aportación.

Reconoció que la pavimentación con concreto hidráulico representa una inversión importante, pero señaló que se pueden analizar tanto las condiciones técnicas como las posibilidades económicas de los habitantes.

“La gente quiere calles en buenas condiciones y nuestra responsabilidad es escucharla, gestionar y encontrar soluciones. El bacheo ayuda, pero hay vialidades que necesitan una intervención mucho más completa”, comentó.

Finalmente, se informó que se realiza un análisis del estado de distintas vialidades, cuyos resultados serán presentados a las autoridades municipales, con la finalidad de identificar alternativas viables para su rehabilitación.