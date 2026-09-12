Piden ampliar la prevención del suicidio a comunidades rurales de Durango

El Congreso del Estado de Durango exhortó al sector salud de los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones de prevención del suicidio, con énfasis en la detección oportuna de señales de riesgo y en el acceso a atención psicológica y psiquiátrica.

La propuesta, presentada por la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, plantea fortalecer la coordinación entre instituciones para favorecer el diálogo sobre las conductas suicidas y reducir el estigma que puede dificultar que una persona en crisis solicite ayuda.

Durante la discusión, la diputada Sughey Torres Rodríguez refirió que en 2025 se registraron 143 fallecimientos por suicidio en Durango, 32 menos que los 175 contabilizados en 2024. Sin embargo, indicó que la entidad se mantiene por encima del promedio nacional de 6.7, aunque el material proporcionado no precisa la unidad de esta referencia.

El exhorto contempla llevar las acciones preventivas a comunidades rurales y regiones alejadas, además de reforzar la atención de primer contacto y la capacitación del personal de salud. También se planteó ampliar los servicios psicológicos y psiquiátricos y generar redes comunitarias para identificar señales de riesgo.

Por su parte, el diputado Héctor Herrera Núñez destacó la necesidad de prestar especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al señalar que las personas de 15 a 29 años se encuentran entre los grupos con tasas más altas de suicidio a nivel nacional.