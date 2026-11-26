La solidaridad entre duranguenses vuelve a ser necesaria ante una situación difícil. En esta ocasión, una familia pide el apoyo de la ciudadanía para poder trasladar a Durango el cuerpo de una mujer que fue encontrada sin vida en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y así darle sepultura en su tierra natal.

De acuerdo con información que fue difundida en redes sociales por familiares de la mujer, Alicia Janeth Graciano Ortiz fue encontrada sin vida el miércoles 25 de noviembre.

Tras el lamentable hecho, su familia ahora enfrenta otra difícil situación, pues requieren cubrir los recursos necesarios para el traslado desde Mazatlán hasta Durango, pues ella se encontraba viviendo en puerto desde hace ya algunos años.

De acuerdo con lo que se comenzó a compartir en redes sociales, el traslado tiene un costo de 18 mil pesos, cantidad que la familia no ha logrado reunir, por lo que recurrió a la solidaridad de los duranguenses.

¿Cómo apoyar?

Para aquellos que deseen contribuir, pueden hacerlo mediante un depósito o transferencia a la cuenta Spin de OXXO 4217470264305224, a nombre de Alfonso Ortiz, un tío de la mujer, de quien se brindó también el número telefónico 618-453-3649, para aquellos que quieran contactar a la familia para tener más información al respecto.

Los familiares también hicieron un llamado a compartir la publicación para que la petición llegue a más personas, pues cualquier aportación o ayuda para difundir el caso puede contribuir a que Alicia regrese a Durango y sus seres queridos puedan darle el último adiós.