La familia de Erick Antonio Mata Violante, joven originario de Guadalupe Victoria, Durango, solicita el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos del traslado de su cuerpo desde Sinaloa. Sus familiares fueron notificados hace unos días de que Erick Antonio había sido localizado sin vida. Ahora buscan reunir los recursos necesarios para llevarlo de regreso a su lugar de origen, donde esperan despedirlo y darle sepultura.

De acuerdo con el llamado de la familia, Erick Antonio desapareció el 17 de junio de 2025 y fue encontrado sin vida el 18 de abril de 2026. Su cuerpo se encuentra en el Servicio Médico Forense de Sinaloa.

¿Cómo apoyar a la familia?

Las personas que deseen contribuir pueden realizar una aportación a la tarjeta Spin by OXXO 4217 4702 6386 0716, a nombre de Alondra Joseline Atilano Violante.

Para solicitar más información sobre el traslado o las aportaciones, la familia puso a disposición el teléfono 676 880 1391. Los familiares agradecen cualquier ayuda que les permita cubrir el costo del traslado.