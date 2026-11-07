Piden apoyo para trasladar cuerpo de Alondra a Canatlán; organizan colecta en redes

Los duranguenses se unen en momentos de tragedia, y en esta ocasión lo hacen a través de una colecta para apoyar en el traslado del cuerpo de una joven a su tierra natal Canatlán.

A través de redes sociales, en las últimas horas ha comenzado a circular información sobre el lamentable deceso de Alondra, una joven originaria de Canatlán, Durango, descrita como “llena de vida, alegría y sueños, que hoy deja un vacío intenso”.

La lamentable noticia llegó con un pesar también económico, debido a que Alondra se encontraba fuera de su hogar al momento de su deceso, por lo que ahora su familia necesita apoyo para que la joven pueda regresar a casa, donde se le despedirá y velará como se merece.

“Necesitamos tu apoyo voluntario para poder trasladar su cuerpo. Cualquier aportación, por pequeña que sea, hace una gran diferencia”, se lee en las publicaciones que circulan en redes.

Para aquellas personas que quieran ayudar en el traslado de Alondra, su familia pone a disposición la cuenta bancaria 4152 3146 4016 9150, a nombre de Lidia Pérez Castillo , donde estarán recibiendo donaciones voluntarias para costear el traslado.

“Con un pesito ayudan mucho de verdad”, comparten.

Despiden a Alondra en redes sociales

A través de diversas publicaciones que circulan en Facebook, incluida la página del CBTa 28 en Canatlán, donde estudió la joven, se lamentó el repentino fallecimiento de Alondra, recordándola con cariño y extendiendo sus condolencias a la familia.