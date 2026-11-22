A través de firmas electrónicas, ciudadanos piden cancelar la construcción de un centro de datos (Fermaca) en Los Humedáles de Málaga, Durango.De acuerdo a la explicación en la plataforma change.org, la construcción de un centro de datos en los alrededores de Málaga, Durango, es motivo de preocupación por las afectaciones ambientales en la zona.

“Esta región es bien conocida porque recibe a miles de aves migratorias, como las grullas canadienses, la cerceta colorada, la cuchara común, el añade mexicano, la zenaida huilota, la cigüeñuela cuellinegra, la focha americana, el zarapito americano, entre otros. Además es una fuente esencial de agua que habita a una gran diversidad de flora y fauna nativas que son parte del equilibrio ecológico local. Desafortunadamente, la instalación propuesta (sin previa consulta de los habitantes de Durango y sin estudios de impacto ambiental previos) podría alterar gravemente este frágil ecosistema”, dice el texto de la iniciativa.

“Según estudios realizados, los grandes centros de datos son notoriamente conocidos por su uso intensivo de agua, algo particularmente preocupante en Durango, que ya enfrenta estrés hídrico significativo”, afirma.

La iniciativa finaliza apelando al sentido de responsabilidad ambiental y social de nuestros representantes para que prioricen la protección del ecosistema.Hasta la noche de ayer domingo, la petición ya casi alcanzaba las mil firmas verificadas y la misma plataforma indicaba que continuaba ganando impulso.