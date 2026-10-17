Piden cuidado y respeto para los seres sintientes en Durango; reconocen labor de rescatistas

Son diversas las asociaciones y los rescatistas independientes que, en el municipio de Durango, dedican su tiempo y esfuerzo a brindar protección a los miles de perros que se encuentran en situación de calle.

Aunque no todas las personas pueden ofrecer refugio a los perros o gatos que viven en la calle, sí pueden brindarles respeto y cuidado a estos seres sintientes.

La regidora Mariana Verduga Palencia reconoció la labor de las personas que se dedican al rescate y la protección de los perros en situación de calle, por lo que considera necesario visibilizar también el trabajo que realizan.

Comentó que “el cuidado de los animales también se construye desde el territorio y con el compromiso de quienes trabajan todos los días para protegerlos”.

Durante una visita a Patitas Unidas, asociación que rescata, esteriliza y brinda atención a perros que antes vivían en situación de calle, destacó el esfuerzo de la señora Rosy, quien es una de las personas que colaboran en el cuidado de los animales.

“Cuidar a los perritos y a todos los seres sintientes es una de las formas más nobles de hacer la diferencia”, señaló.

La regidora destacó que muchas de las acciones que contribuyen a mejorar la ciudad nacen de la propia ciudadanía, pues las personas se organizan, defienden causas y trabajan solidariamente por su comunidad.

“Son las y los duranguenses quienes hacen que Durango avance, cuidándonos entre todos y sumando voluntades”, afirmó.

La regidora reiteró su disposición para mantener el trabajo en territorio y respaldar a las organizaciones ciudadanas que contribuyen al bienestar de la comunidad y de los animales.