Piden en Durango que medidas para la accesibilidad no existan solo en el papel

Con el objetivo de garantizar instalaciones y programas accesibles y seguros para los adultos mayores, así como para las personas con discapacidad y otros grupos que enfrentan barreras para realizar actividad física, se propusieron reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado.

“No podemos esperar a que una persona adulta mayor encuentre una barrera para después buscar cómo solucionarla; debemos anticiparnos y construir espacios preparados para las necesidades de nuestra sociedad”, afirmó el diputado Alejandro Mojica Narvaez, al realizar la ampliación de motivos.

Destacó que el envejecimiento de la población representa un reto que debe ser atendido desde las políticas públicas, particularmente en materia de salud, bienestar y calidad de vida. Señaló que los adultos mayores tienen derecho a contar con espacios adecuados donde puedan caminar, ejercitarse, convivir y practicar actividades físicas con seguridad, autonomía y dignidad.

Consideró que rampas, accesos adecuados, superficies seguras, espacios de circulación y servicios diseñados bajo criterios de accesibilidad no deben considerarse elementos adicionales, sino parte de las instalaciones deportivas, ya que esto permitirá que los adultos mayores puedan reducir riesgos durante sus actividades.

Por lo que consideró necesario que los programas deportivos de atención prioritaria contemplen pautas de Diseño Universal que permitan una participación efectiva y no solamente la existencia de programas en el papel.