Piden en Durango que nueva legislación indígena no reduzca derechos ya reconocidos

La consulta para definir una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abrió el debate sobre la necesidad de preservar las garantías reconocidas actualmente a las comunidades originarias, particularmente en temas de patrimonio cultural, autonomía, territorio e identidad.

Al respecto, el diputado local Bernabé Aguilar Carrillo, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, planteó que cualquier modificación al marco jurídico sea revisada con participación directa de los pueblos indígenas y sin reducir los derechos que ya tienen reconocidos. Señaló que el proceso de consulta debe servir para conocer las necesidades y planteamientos de las comunidades antes de definir el contenido de la nueva legislación.

Entre los asuntos que consideró relevantes se encuentra la protección del patrimonio cultural colectivo, debido a casos en los que diseños textiles, bordados, símbolos ceremoniales, conocimientos tradicionales, medicina ancestral y otras expresiones de los pueblos indígenas han sido utilizados con fines comerciales sin autorización de sus creadores. En este contexto, recordó la existencia de la legislación federal que actualmente contempla mecanismos para proteger ese patrimonio y sostuvo que cualquier modificación deberá conservar esas garantías.

Aguilar Carrillo señaló que dará seguimiento a los conversatorios y al proceso de consulta, además de mantener comunicación con representantes de los pueblos O’dam, wixárikas y mexicaneros de Durango. Indicó que el objetivo es conocer sus planteamientos sobre la propuesta nacional y evitar que los cambios al marco jurídico generen incertidumbre o disminuyan las protecciones existentes.