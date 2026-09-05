Piden esperar comparecencias para evaluar resultados del cuarto informe de gobierno de Durango

La evaluación del cuarto informe de gobierno deberá esperar a las comparecencias de los Secretarios estatales para contrastar los resultados reportados con las condiciones que enfrentan las familias en los 39 municipios de Durango.

Así lo planteó la diputada local Georgina Solorio García al fijar el posicionamiento por parte del grupo parlamentario de Morena ante el informe, señalando que la revisión del documento debe centrarse en resultados, pendientes y compromisos cumplidos, más allá de reconocimientos o críticas motivadas por intereses políticos.

Consideró que el Congreso del Estado debe analizar y fiscalizar la información presentada por el Ejecutivo estatal con base en datos y evidencia.

Entre los temas que, a su consideración, deberán ser revisados durante las comparecencias están infraestructura, servicios públicos, seguridad, desarrollo económico, salud, bienestar y justicia, además del avance de las obras y compromisos anunciados al inicio de la administración.

Solorio también cuestionó que la actividad gubernamental pueda convertirse en un espacio de confrontación política o de campañas durante los recorridos por los municipios. En contraste, reconoció la coordinación entre el Gobierno Federal y Durango, particularmente por los recursos destinados a infraestructura hídrica y los programas sociales dirigidos a jóvenes, estudiantes, mujeres y adultos mayores.

La diputada también sostuvo que esos recursos federales deben traducirse en proyectos y beneficios para la población, y que el Gobierno del Estado debe aprovechar las oportunidades de financiamiento y programas disponibles.

Solorio García añadió que su bancada revisará el informe durante el proceso legislativo y planteará cuestionamientos cuando encuentre aspectos que requieran explicación.