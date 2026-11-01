Piden establecer en Durango candados en iniciativa sobre identidad de género

Tras el asesinato de una mujer trans en Durango, ocurrido la semana pasada, quedó en evidencia la urgencia de revisar los pendientes legislativos en el Congreso local por lo que se llevarán a cabo reuniones de trabajo entre organizaciones e integrantes de la Comisión de Justicia para analizar la iniciativa de identidad de género.

Así lo anunció la dirigente en Durango del Frente contra la violencia vicaria, Olga Lidia Mejía Vázquez, quien refirió que se respaldan los derechos de la comunidad LGBT+ , pero resulta indispensable establecer candados en la legislación para evitar que hombres agresores utilicen vacíos legales y afecten a madres e infancias.

“Tenemos programadas reuniones previas con la Comisión de Justicia porque estamos a favor de la identidad de género, pero específicamente con los candados precisos para evitar este tipo de regulación en la que existan hombres agresores que estén utilizando, que se estén colgando de los derechos de la comunidad LGBT y trans, de los que estamos a favor y apoyamos todas sus manifestaciones y sus derechos como tal y que se evite este tipo de dolo, de alevosía que están realizando agresores en el tema de violencia vicaria, en el cual afectan precisamente a madres y a sus propias infancias”.

“¿Cómo es posible que tú vayas y que convivas con una niña y que le digas que eres una madre gestante cuando eres un padre? Cuando le estás generando situaciones de bullying a infancias, cuando estás teniendo doble identidad de género y esto es generando con un dolo precisamente, esto es un fraude procesal”, manifestó.

Por lo que se espera que se haga un análisis serio de la iniciativa y se apruebe este año. “Esperamos que sí, confiamos en que esta Legislatura se ponga las pilas, se pongan a trabajar, vean por la problemática social, por la situación que existe y qué pena que desgraciadamente tengan que surgir este tipo de situaciones tan aberrantes de acciones de dolo y que sigan generándose para que puedan actuar y revisar las situaciones pendientes que hay en el estado de Durango”, mencionó.