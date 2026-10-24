Piden evitar condenas anticipadas contra maestros señalados en redes sociales

Las denuncias contra docentes deben investigarse con apego a la ley, sin poner en riesgo la protección de niñas, niños y adolescentes ni vulnerar la presunción de inocencia de las personas señaladas.

Así lo planteó el diputado local Osbaldo Santillán Gómez al llamar a evitar condenas anticipadas en redes sociales, pues sostuvo que las acusaciones difundidas públicamente pueden afectar la reputación, la estabilidad laboral y el entorno familiar de los maestros antes de que las autoridades determinen qué ocurrió.

Aclaró que este planteamiento no implica considerar falsas las denuncias, sino garantizar que cada caso sea investigado y resuelto conforme a derecho.

Santillán Gómez señaló que toda denuncia por violencia, abuso o conducta indebida contra menores debe atenderse con seriedad y profesionalismo. Sin embargo, advirtió que las redes sociales no deben sustituir las investigaciones de las instituciones de justicia ni convertirse en espacios para emitir sentencias anticipadas.

Durante su pronunciamiento en la sesión ordinaria, también se refirió al delito de falsa acusación, previsto en el artículo 387 Bis del Código Penal del Estado de Durango, según indicó. La disposición contempla consecuencias jurídicas para quienes, bajo los supuestos establecidos en la norma, atribuyan deliberadamente hechos falsos con la intención de perjudicar a otra persona o imputarle un delito.

El diputado local llamó a quienes tengan conocimiento de posibles delitos a presentar las denuncias y pruebas ante las autoridades competentes, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades.

Asimismo, pidió a las autoridades educativas escuchar a las familias, proteger a la niñez y actuar conforme a los procedimientos aplicables, sin imponer sanciones anticipadas que vulneren los derechos de los trabajadores de la educación.

También exhortó a madres y padres de familia a acudir a las instancias educativas o de procuración de justicia, exigir respuestas y dar seguimiento a los casos, en lugar de trasladar las acusaciones a las redes sociales.