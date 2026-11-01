Piden evitar exclusión de Durango en recursos para salud

Durango no debe quedar fuera de una mayor asignación de recursos federales para salud por no estar adherido al IMSS-Bienestar, pues la población requiere mejores servicios médicos y abasto de medicamentos, planteó el diputado local Alejandro Mojica Narváez.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado demostró que ningún estado debe ser discriminado en la distribución del presupuesto público , especialmente en un rubro prioritario como la salud.

Señaló que las principales inconformidades ciudadanas están relacionadas con la calidad de los servicios, la atención médica y la disponibilidad de medicamentos. , por lo que cuestionó que la Federación limita el acceso a mayores recursos a las entidades que no forman parte de ese sistema.

Mojica Narváez también puso en duda los resultados del IMSS-Bienestar en los estados donde se ha implementado, y sostuvo que Durango debe tener la posibilidad de acceder a una mayor inversión federal para atender las necesidades de su población.