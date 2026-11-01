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CONGRESO DE DURANGO

Piden evitar exclusión de Durango en recursos para salud

Señalan que ningún estado debe ser discriminado en la distribución del presupuesto público.

Piden evitar exclusión de Durango en recursos para salud

Piden evitar exclusión de Durango en recursos para salud

JUAN M. CÁRDENAS
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Durango no debe quedar fuera de una mayor asignación de recursos federales para salud por no estar adherido al IMSS-Bienestar, pues la población requiere mejores servicios médicos y abasto de medicamentos, planteó el diputado local Alejandro Mojica Narváez.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado demostró queningún estado debe ser discriminado en la distribución del presupuesto público, especialmente en un rubro prioritario como la salud.

Señaló quelas principales inconformidades ciudadanas están relacionadas con la calidad de los servicios, la atención médica y la disponibilidad de medicamentos., por lo que cuestionó que la Federación limita el acceso a mayores recursos a las entidades que no forman parte de ese sistema.

Mojica Narváez también puso en duda los resultados del IMSS-Bienestar en los estados donde se ha implementado, y sostuvo que Durango debe tener la posibilidad de acceder a una mayor inversión federal para atender las necesidades de su población.

Añadió que, aunque el presupuesto estatal ha registrado incrementos para el sector salud durante los últimos años, la Federación concentra la mayor parte de los recursos públicos, por lo queSe requiere que el estado no pierda oportunidades de financiamiento por mantener un modelo distinto de atención..


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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