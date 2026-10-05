Piden familias no usar muerte de bebés del IMSS Durango con fines políticos 

Los padres de los bebés que fallecieron en el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango exigieron a los partidos políticos no utilizar la tragedia que enfrentan con fines electorales ni como una oportunidad para obtener beneficios políticos.

Los familiares manifestaron su molestia particularmente por la postura asumida por actores políticos al señalar que ninguno se ha acercado directamente para conocer las necesidades de las familias o brindarles algún tipo de apoyo, mientras que públicamente han emitido declaraciones sobre el caso.

“Que no hagan político esto porque no es justo. Los partidos no se han acercado ni siquiera a ver cómo andamos las familias o si se ocupa algo de apoyo; solo lo están haciendo político meramente”, recriminó Jesús Ruacho, padre de uno de los bebés fallecidos.

José de Jesús López Ávila, otro de los padres afectados, expresó también su molestia por lo que consideró un aprovechamiento político del dolor de las familias y pidió a todos los partidos mantenerse al margen de la tragedia.

“Nos da mucha tristeza y mucho coraje a la vez, porque están haciendo cosas que no deben de ser. Le pedimos a todos los partidos que no anden sacando tajada con nuestro dolor humano”, señaló.

El padre reconoció el acompañamiento que, dijo, recibieron del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien se reunió con las familias tras los fallecimientos.

“El único que se arrimó y estuvo con nosotros brindando atención fue Zoé Robledo, y merece respeto, así como él nos lo dio”, puntualizó.

Piden justicia y posibles destituciones

Respecto a la investigación por la muerte de los recién nacidos, las familias señalaron que el proceso continúa por la vía legal y se mantienen a la espera de una reunión presencial con el director general del IMSS en la capital duranguense, compromiso que, aseguran, continúa vigente.

Los padres también cuestionaron que, a diferencia de otros estados donde se han registrado situaciones similares, en Durango no se haya informado hasta ahora sobre la separación o destitución de directivos o personal relacionado con las áreas donde ocurrieron los fallecimientos.

“Queremos que se haga justicia, que se aclaren los hechos por los que pasaron los fallecimientos de nuestros bebés y, si es necesario, que haya destituciones”, señalaron.

Las familias insistieron en que su principal demanda es el esclarecimiento de las causas de los fallecimientos y que, en caso de determinarse responsabilidades, se actúe contra quienes resulten responsables.