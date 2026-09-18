Piden fortalecer participación ciudadana y rendición de cuentas en Durango

La participación ciudadana, el diálogo y la rendición de cuentas son elementos necesarios para que la democracia tenga efectos más allá de los procesos electorales, señaló la diputada Verónica González Olguín, en el marco del Día Internacional de la Democracia.

La legisladora sostuvo que la democracia también implica que las personas puedan expresar desacuerdos, cuestionar decisiones públicas y organizarse para plantear sus necesidades, mientras que las autoridades deben escuchar y responder ante la ciudadanía.

González Olguín planteó que quienes ocupan una responsabilidad pública deben llevar las demandas sociales a los espacios donde se toman decisiones. En el caso del Poder Legislativo, señaló que las reformas, presupuestos y demás decisiones que se aprueban tienen efectos directos en las familias , por lo que el trabajo legislativo debe considerar las necesidades de la población.

También consideró que la existencia de instituciones y procesos electorales no es suficiente por sí misma, pues una democracia debe reflejarse en la vida cotidiana mediante instituciones que funcionen, atención a las demandas sociales y mecanismos de rendición de cuentas.

La diputada afirmó que las diferencias dentro de una sociedad pueden procesarse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, bajo la premisa de que ninguna persona posee una verdad absoluta. Desde su perspectiva, esto requiere que la ciudadanía conserve la libertad para participar, expresarse y cuestionar las decisiones de sus representantes.