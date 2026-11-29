Piden garantizar el acceso a animales de compañía a establecimientos comerciales de Durango
Mientras que permitir el ingreso de mascotas a comercios puede ser una decisión voluntaria de cada establecimiento, el acceso de personas con discapacidad acompañadas de animales de asistencia es un derecho reconocido por la legislación estatal, señaló la diputada Cynthia Montserrat Hernández Quiñones, quien llamó a negocios de Durango a adoptar políticas pet-friendly.
La legisladora invitó a empresas, restaurantes, cafeterías, plazas comerciales y prestadores de servicios a establecer reglas para permitir la entrada de animales de compañía, con medidas de higiene, seguridad y convivencia que no afecten el funcionamiento de los establecimientos ni los derechos de otros usuarios.
Indicó que esta apertura también implica responsabilidades para los propietarios, quienes deben mantener a sus mascotas bajo control, cuidar la limpieza y respetar las instalaciones. La intención es generar espacios de convivencia sin imponer condiciones que perjudiquen a los negocios.
¿Qué dice la ley en Durango?
Sin embargo, precisó que el ingreso de animales de asistencia no debe quedar sujeto a las políticas comerciales de cada establecimiento. El artículo 44 de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Durango reconoce el libre acceso de personas con discapacidad visual acompañadas de estos animales a establecimientos comerciales, servicios públicos y otros espacios.
Hernández Quiñones advirtió que negar injustificadamente el acceso a perros guía y otros animales de asistencia representa una barrera para la movilidad, autonomía y seguridad de las personas que los requieren. También recordó que la Constitución estatal reconoce a los animales como seres sintientes y establece la obligación de brindarles protección, bienestar y trato digno.