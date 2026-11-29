Mientras que permitir el ingreso de mascotas a comercios puede ser una decisión voluntaria de cada establecimiento, el acceso de personas con discapacidad acompañadas de animales de asistencia es un derecho reconocido por la legislación estatal , señaló la diputada Cynthia Montserrat Hernández Quiñones, quien llamó a negocios de Durango a adoptar políticas pet-friendly.

La legisladora invitó a empresas, restaurantes, cafeterías, plazas comerciales y prestadores de servicios a establecer reglas para permitir la entrada de animales de compañía, con medidas de higiene, seguridad y convivencia que no afecten el funcionamiento de los establecimientos ni los derechos de otros usuarios.

Indicó que esta apertura también implica responsabilidades para los propietarios, quienes deben mantener a sus mascotas bajo control, cuidar la limpieza y respetar las instalaciones. La intención es generar espacios de convivencia sin imponer condiciones que perjudiquen a los negocios.

¿Qué dice la ley en Durango?

Sin embargo, precisó que el ingreso de animales de asistencia no debe quedar sujeto a las políticas comerciales de cada establecimiento. El artículo 44 de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Durango reconoce el libre acceso de personas con discapacidad visual acompañadas de estos animales a establecimientos comerciales, servicios públicos y otros espacios.