Piden garantizar la detección oportuna de cáncer de mama en todo el estado de Durango

Garantizar el acceso a estudios preventivos, diagnósticos y tratamientos contra el cáncer de mama, incluso para mujeres que viven en comunidades alejadas, fue uno de los planteamientos expuestos durante un pronunciamiento en el Congreso del Estado de Durango, ante el impacto de esta enfermedad en la población femenina.

La diputada local Flora Leal Méndez señaló que la prevención debe mantenerse durante todo el año y no limitarse a las campañas de sensibilización de octubre. Refirió cifras del INEGI en el sentido de que Durango registró en 2024 una tasa de 17.5 defunciones por cáncer de mama por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.

Como parte de las acciones legislativas en esta materia, recordó que fue aprobada una iniciativa para establecer una jornada anual de detección preventiva dirigida a las servidoras públicas y al personal de riesgo del Poder Legislativo. El objetivo es que la medida se traduzca en revisiones médicas y detecciones oportunas, más allá de su aprobación formal.

Leal Méndez consideró que la atención debe extenderse a las mujeres de todo el estado, tanto de la capital como de las localidades más alejadas, mediante el acceso a mastografías, consultas, diagnósticos especializados y tratamientos, sin que la condición de derechohabiencia sea un impedimento.

También llamó a los distintos órdenes de gobierno a fortalecer los servicios de salud y mantener la coordinación para que las mujeres que enfrentan esta enfermedad reciban atención médica. Sostuvo que la prevención y el tratamiento deben estar por encima de las diferencias políticas.