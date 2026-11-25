Para que se pueda consolidar una estrategia regional que garantice los derechos y el desarrollo integral, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) llevaron a cabo el foro “El comienzo importa: agenda iberoamericana por la Primera Infancia 2026-2030”.

Se realizaron trabajos de continuidad de la Declaración de Zamora, donde los participantes coincidieron por consenso en la urgencia de incrementar el presupuesto público destinado a este sector de la población.

Durante su intervención, la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, enfatizó que invertir en los primeros años de vida no debe verse como un gasto, sino como “la inversión pública con mayor retorno social que puede hacer un Estado” .

Asimismo, hizo un llamado a pasar del diagnóstico a compromisos verificables que atiendan las desigualdades, las violencias y la pobreza en rubros como salud, nutrición, discapacidad, movilidad humana y entornos digitales.

Como resultado del foro se acordó crear rutas de atención locales con responsabilidades claras entre niveles de gobierno, orientar la inversión en salud hacia la prevención y elaborar una memoria regional que recopile buenas prácticas y recomendaciones con miras al año 2030.