Piden intérpretes en oficinas gubernamentales de Durango para atender a población indígena

Las personas que hablan una lengua indígena podrían contar con apoyo para comunicarse con las personas que atienden en instituciones públicas y realizar trámites o solicitar servicios, sin que el desconocimiento del español represente un obstáculo para ejercer sus derechos.

Esto mediante una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Prevención y Eliminación de la Discriminación, presentada por el diputado local Iván Soto Mendía, quien planteó incorporar mecanismos de orientación y acompañamiento mediante personal preparado para facilitar la comunicación entre los hablantes de lenguas indígenas y los servidores públicos.

El legislador local señaló que, aunque la igualdad de derechos está reconocida en la Constitución, en la práctica algunas personas enfrentan dificultades para explicar sus necesidades, comprender requisitos o conocer el contenido de documentos cuando acuden a una dependencia gubernamental.

La iniciativa busca que las instituciones cuenten con herramientas para ofrecer una atención más accesible, evitar confusiones y reducir las barreras que pueden derivar en discriminación. También pretende mejorar la comunicación y la calidad de los servicios que reciben las comunidades indígenas.