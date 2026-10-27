Piden investigar a Magistrada por presuntos malos tratos a trabajadores del Poder Judicial

Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial se manifestaron la tarde de este martes en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado para expresar inconformidad por presuntos malos tratos y actitudes groseras atribuidas a la magistrada Karina García Montelongo hacia empleadas de la institución.

De acuerdo con información proporcionada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, esta situación ameritó que la secretaria general, Adriana Flores, se reuniera con integrantes de la Junta de Coordinación del Poder Judicial para exponer la situación.

Entre los señalamientos también se encuentra la presunta intención de generar conflictos entre las propias trabajadoras. Según la organización sindical, el Poder Judicial se comprometió a atender el caso y abrir un expediente.