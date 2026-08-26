Piden investigar caso de crueldad animal contra perrita cerca del Hospital del Niño 460

Un nuevo caso de crueldad animal se registró en Durango, lo que alerta a la sociedad en general, rescatistas y protectores de animales, sobre todo porque señalan que el reporte se realizó a tiempo y ninguna autoridad acudió al lugar.

El hecho se registró en la colonia Isabel Almanza, donde se localizó a una perrita ya sin vida, pues no sobrevivió a las lesiones y al presunto abuso sexual que habría sufrido.

Fue un ciudadano quien, de manera anónima, realizó el reporte a las autoridades y lo difundió a través de redes sociales, luego de darse cuenta de que una persona en situación de calle estaba lastimando a la perrita dentro de una torre abandonada , en las inmediaciones del Hospital del Niño 460, donde, según señalan, dicha persona duerme.

De acuerdo con su denuncia, al percatarse de la situación realizó el reporte de manera inmediata al 911; sin embargo, ninguna autoridad llegó al lugar, por lo que también decidió difundir el caso en redes sociales.

Ahora, lo que piden es que el caso sea investigado, pues señalan que una persona en situación de calle se encuentra de manera habitual en esa torre y podría corresponder a la persona responsable.

Además, los vecinos temen que pueda existir también un riesgo para los menores de edad y las personas que viven cerca de ese lugar, el cual se encuentra abandonado y vandalizado.

La denuncia, que ya se está difundiendo a través de las redes sociales, corresponde a un caso más de crueldad animal, por lo que consideran necesaria la intervención de la Fiscalía General del Estado de Durango.

Por parte de la Dirección de Medio Ambiente Municipal y la Policía Ambiental se informó que el reporte no llegó a la dependencia; sin embargo, cuando se tuvo conocimiento del hecho, acudió personal al lugar, pero ya no encontraron el cuerpo de la perrita.

Aseguraron que el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado de Durango, a quien corresponde dar seguimiento a lo ocurrido.