Piden investigar si anomalías del INE afectan elecciones de 2027

Las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) deben determinar si hubo únicamente faltas administrativas o si también se comprometió la organización de los procesos electorales, planteó la diputada local Rocío Rebollo Mendoza, quien advirtió que la falta de claridad podría afectar la confianza ciudadana rumbo a los comicios del 2027.

La legisladora también pidió esclarecer los señalamientos relacionados con las elecciones de Puebla de 2024, cuando Blanca Yassahara Cruz García, ahora presidenta provisional del INE, encabezaba el instituto electoral de esa entidad.

Durante la sesión celebrada este miércoles, Rebollo Mendoza recordó que representantes partidistas denunciaron presuntas alteraciones en los cómputos que habrían favorecido a una coalición partidista mediante la asignación de votos que, según esos señalamientos, corresponderían a otras fuerzas políticas. Asimismo, mencionó una denuncia penal presentada por Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, contra integrantes y funcionarios del organismo electoral.

La diputada local aclaró que las denuncias no constituyen por sí mismas una sentencia ni acreditan responsabilidades, pero consideró necesario conocer el resultado de las investigaciones y determinar si las discrepancias señaladas fueron esclarecidas.

Respecto a la posibilidad de ampliar las auditorías a administraciones anteriores del INE, sostuvo que la fiscalización debe realizarse con independencia y sustento legal, sin convertirse en una confrontación política ni desplazar la revisión de las presuntas irregularidades actuales.

También pidió que las indagatorias sobre contrataciones incluyan la revisión de la documentación, la calidad de los materiales electorales y la confiabilidad de los procedimientos. Si los proveedores investigados participaron en servicios vinculados con los comicios, señaló, deberá establecerse si las posibles anomalías tuvieron consecuencias operativas o se limitaron al ámbito administrativo.

Advirtió que una crisis de confianza en las autoridades electorales podría alimentar cuestionamientos sobre los resultados de 2027, incluso cuando no existan pruebas de irregularidades en la votación, por lo que consideró indispensable esclarecer los señalamientos antes de la próxima elección.