Piden mantener el apoyo y respaldo al CRIT de Durango

La continuidad de los recursos y apoyos para los servicios de rehabilitación del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Durango es necesaria para mantener la atención de niñas y niños con discapacidad.

Así lo planteó la diputada local Cynthia Montserrat Hernández Quiñones, presidenta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, quien hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno, al sector empresarial y a la sociedad en general a mantener el respaldo al Centro ubicado en Gómez Palacio, al señalar que familias de distintos municipios deben trasladarse hasta esa ciudad para acceder a atención especializada.

La legisladora señaló que el CRIT Durango ha atendido durante más de 15 años a familias de la entidad y que su capacidad pasó de alrededor de 300 beneficiarios a cerca de mil.

Como parte de los recursos federales destinados a estos servicios, Hernández Quiñones mencionó que la Auditoría Superior de la Federación acreditó, durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, 27 millones 615 mil pesos destinados a servicios de rehabilitación en el CRIT Durango, correspondientes a 51 mil 426 servicios.

La diputada local también destacó el programa federal de apoyo para la rehabilitación e inclusión de niñas y niños con discapacidad, al considerar que el financiamiento público y la participación de empresas y sociedad son elementos necesarios para sostener la atención especializada.

Más allá de la campaña anual de recaudación, planteó que el acceso a rehabilitación debe mantenerse como una atención permanente para las personas con discapacidad y sus familias.