Piden más recursos federales para carreteras, agua y salud en 2027

El Congreso de Durango aprobó un exhorto para gestionar mayores recursos federales para la entidad en 2027, al considerar que el incremento previsto en el gasto federalizado sería limitado frente a la inflación y las necesidades de infraestructura y servicios públicos.

El punto de acuerdo solicita a la Cámara de Diputados y a los legisladores federales por Durango impulsar una mayor asignación presupuestal para carreteras, caminos rurales, agua potable, salud, educación y desarrollo social y regional, además de considerar las necesidades específicas de los 39 municipios.

De acuerdo con las cifras expuestas durante la discusión, el proyecto federal contempla para Durango 46 mil 67 millones de pesos de gasto federalizado, frente a los 43 mil 887 millones aprobados para 2026. La diferencia representa un aumento nominal de dos mil 180 millones de pesos, equivalente al 4.97 por ciento. Al descontar una inflación estimada de 3.5 por ciento, el crecimiento real sería de aproximadamente 1.42 por ciento.

Durante el debate, el diputad local Alejandro Mata Valadez, quien razonó su voto a favor en representación de Morena y el Partido Verde, planteó que las gestiones presupuestales deben acompañarse de información precisa sobre las obras que requieren financiamiento, para identificar prioridades y dar mayor sustento a las solicitudes.

Propuso integrar una cartera de proyectos ejecutivos que detalle las necesidades de infraestructura, los tramos carreteros pendientes y las obras requeridas en salud y educación, así como revisar su situación ante las dependencias federales correspondientes.

Pero también consideró necesario dar seguimiento a las solicitudes mediante acercamientos con los legisladores federales.

El exhorto pide además que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados valore las necesidades de Durango durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.