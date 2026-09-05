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Piden mejorar seguridad y vialidad en entornos escolares de Durango

Dependencias deben apoyar en vialidad, iluminación y espacios limpios afuera de las escuelas.

Piden mejorar seguridad y vialidad en entornos escolares de Durango

Piden mejorar seguridad y vialidad en entornos escolares de Durango

DENICE RAMÍREZ
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Con el regreso a clases, distintas escuelas de la ciudad de Durango han realizado reportes relacionados con la falta de agentes de vialidad para coordinar a los conductores, las malas condiciones de las banquetas, áreas verdes descuidadas y falta de iluminación.

La regidora Mariana Verduga Palencia comentó que el Gobierno Municipal está obligado a atender todo lo que ocurre fuera de las escuelas y garantizar entornos seguros, principalmente para los estudiantes más pequeños y quienes estudian por la noche.

Verduga Palencia indicó que no se debe esperar a que ocurra un accidente o a que las familias tengan que acudir a diferentes dependencias para obtener una respuesta.

Su propuesta es que, en coordinación con otras dependencias, se pueda atender la iluminación, la vialidad y la seguridad alrededor de los planteles educativos.

Apuntó que se debe contar con un diagnóstico de los entornos escolares que permita identificar puntos de riesgo, establecer responsables y dar seguimiento a cada problemática.


En el caso de los estudiantes que acuden a clases por la tarde y noche, principalmente en preparatorias y universidades, se deben atender los reportes y dar atención a los puntos donde las calles cuenten con poca iluminación o sean poco transitadas.


Por ejemplo, mencionó el caso de la Escuela de Enfermería, donde ya se han señalado problemas de iluminación y condiciones que generan una percepción de inseguridad.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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