Piden poner atención a señales de alerta en salud mental en niñas y niños

El próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, por lo que llaman a cuidar la salud mental de niñas, niños y adolescentes desde los diferentes ámbitos, además de poner atención a cualquier señal de alerta ante cambios de conducta.

La regidora Mariana Verduga Palencia declaró que la salud mental no debe atenderse solo hasta que la persona llega a un hospital o requiere ayuda profesional.

Apuntó que “debe cuidarse desde los hogares, las escuelas, los centros de trabajo y las colonias”.

El llamado, dijo, es poner atención especial a las niñas, niños y adolescentes, porque muchos problemas de salud mental se manifiestan desde edades tempranas, por lo que padres de familia y docentes deben checar si hay cambios de comportamiento o preguntar sobre sus necesidades emocionales.

“Hoy nuestros niños están más conectados que nunca, pero también pueden sentirse más solos. Necesitamos hablar más con ellos, escucharlos y recuperar los espacios de convivencia”, expresó.

Uso de pantallas

En cuanto al uso excesivo de celulares y tabletas durante la infancia, mencionó que es preocupante, por lo que se deben promover alternativas que favorezcan la convivencia familiar, el deporte y las actividades recreativas.

Sobre los casos en los que padres de familia recurren al uso de pantallas para los menores de edad como una herramienta de cuidado, pidió no emitir juicios.

“Es muy fácil cuestionar por qué una mamá le da una pantalla a su hijo, pero pocas veces nos preguntamos quién la ayuda a cuidar”.

La regidora insistió en que la prevención de los problemas de salud mental debe convertirse en una tarea permanente y compartida.

Entre lo más importante que destacó está escuchar a quienes han enfrentado algún trastorno de salud mental y, sobre todo, construir redes de apoyo que permitan identificar oportunamente las señales de alerta.