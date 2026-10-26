Piden que elección para la titularidad del INE sea transparente
La designación de la próxima persona titular de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizarse mediante un proceso transparente, con criterios objetivos y sin cuotas partidistas, planteó la diputada federal Patricia Jiménez.
La legisladora señaló que la Cámara de Diputados debe garantizar reglas claras y un Comité Técnico de Evaluación independiente, además de privilegiar perfiles con experiencia electoral, trayectoria profesional e imparcialidad. También pidió que las etapas del procedimiento sean públicas y verificables.
Jiménez Delgado sostuvo que la autonomía del organismo es necesaria para generar confianza en las instituciones y asegurar elecciones libres, sin subordinación a intereses de partidos políticos o del Gobierno Federal. Afirmó que el INE debe responder a la ciudadanía y no a intereses políticos.
Por otra parte, pidió que continúen las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos o en las contrataciones del Instituto, hasta esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes, con respeto al debido proceso.
La diputada afirmó que se defenderá una designación basada en méritos y capacidad profesional, en lugar de acuerdos políticos, y llamó a que la renovación de la Presidencia del organismo electoral se conduzca con apertura ante la ciudadanía.