Piden que servidores públicos respeten la cultura y lenguas de pueblos O’dam y Méxikan de Durango

En San Buenaventura, Mezquital, Durango, en la comunidad indígena Méxikan, se realizó una Asamblea como parte del proceso de diálogo y consulta sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Durante el encuentro, uno de los principales planteamientos de los habitantes fue el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, para que las instituciones y los servidores públicos conozcan y respeten los sistemas normativos, la cultura y las lenguas de los pueblos O’dam y Méxikan del estado.

Precisamente, previo al inicio de la Asamblea, se realizó una ceremonia tradicional, con la petición a las deidades para que los trabajos y acuerdos sean verdaderamente en beneficio de las comunidades indígenas.

Personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó la exposición de los objetivos y la metodología del proceso de diálogo y consulta, para presentar el contenido general de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

En las asambleas que se han desarrollado en Durango y en todo el territorio mexicano, aseguran que habrá una participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual es fundamental para construir los derechos de los pueblos.

Se espera que las propuestas que surjan sean tomadas en cuenta en la construcción de una legislación que fortalezca y garantice sus derechos.

En el encuentro, autoridades, habitantes de San Buenaventura, anexos cercanos y representantes de los pueblos compartieron sus opiniones, propuestas y planteamientos en torno a la iniciativa de ley.