Casi siete de cada 10 mujeres de 15 años y más en Durango han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, que pudieron ser psicológicas, sexuales, físicas, económica, patrimonial y discriminación.

Las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 fueron expuestas por la diputada local Sughey Torres Rodríguez, quien llamó a las instituciones a fortalecer las acciones de prevención, atención y protección de las víctimas, al advertir que muchas agresiones permanecen ocultas, incluso dentro de los hogares.

Según la encuesta del INEGI, en Durango el 69.1 por ciento de las mujeres había vivido alguna forma de violencia. El 51.8 por ciento reportó violencia psicológica; el 47.1 por ciento, sexual; el 32.9 por ciento, física, y el 29.1 por ciento, económica, patrimonial o discriminación. A nivel nacional, la proporción de mujeres que había experimentado violencia durante su vida era de 70.1 por ciento.

Feminicidios en 2025

La legisladora también recordó que durante 2025 se contabilizaron 696 víctimas de feminicidio en México, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Advirtió que la violencia puede comenzar con humillaciones, amenazas, prohibiciones y control económico, y escalar hasta las agresiones físicas y la violencia feminicida.

En el marco del Mes Naranja, Torres Rodríguez sostuvo que portar un distintivo durante noviembre no es suficiente si no existe un compromiso permanente. Planteó la necesidad de contar con instituciones que atiendan oportunamente a las víctimas, ministerios públicos que investiguen, policías que protejan y juzgadores que actúen con perspectiva de género.