Piden reforzar la detección de huevo 'pirata' tras alerta en municipios de La Laguna

Luego de que se generó una alerta por la posible presencia de huevo “pirata” en municipios de La Laguna, en la capital de Durango se exhortó a evitar compras en lugares no establecidos y a un costo demasiado bajo.

“Creemos que no va a llegar porque tenemos muy cerca la producción aquí en La Laguna. Entonces, si bien es cierto que viene demasiado barato, también hay un cierto riesgo porque no sabe uno exactamente en qué condiciones se produce ese huevo. Hay que ver que viene desde otros países, hasta desde China”, declaró el empresario del Mercado de Abastos, Reynaldo Dozal.

Dijo que el huevo que se produce en Durango es de buena calidad y los locatarios duranguenses es el que prefieren.

“Nosotros aquí en La Laguna tenemos una producción de excelente calidad y ahorita el precio está, se puede decir muy económico, porque si tomamos en cuenta que producir un kilo de huevo cuesta 20 pesos, ahorita anda sobre 29 a 30 pesos, entonces creemos que no le va a pegar aquí a Durango. Siempre se prefiere más el huevo regional, inclusive que el americano”.

Aunque reconoció que es complicado detectar huevo “pirata” por lo que hizo un llamado a las autoridades sanitarias a fortalecer la detección.

“La verdad, como no ha llegado a Durango, no hemos visto qué condiciones, pero simplemente es como cuando nos dicen que si preferimos el huevo que ya viene en polvo. En Durango no, aquí seguimos prefiriendo lo tradicional, el ver la yema, la clara, las condiciones del huevo. Yo creo que no nos va a pegar mucho aquí a Durango, sin embargo hay que estar alertas”.

“El llamado a las autoridades a que se apliquen y que la verdad investiguen y chequen bien, porque no es posible que estén entrando ese tipo de productos que es de primera necesidad y que el público sea engañado”, mencionó.

Asimismo, dijo que por el huevo falsificado no se pagan impuestos. “Si un comerciante o avicultor de mismo Gómez Palacio está traicionando a sus colegas, a su región, a su estado, pues qué lamentable. Pero por eso insisto: las autoridades tienen que hacer su trabajo. Es un huevo que no ha pagado los impuestos”.

¿Cómo identificarlo?

Por lo que se tendrá que reforzar la detección. “Que tengamos una caducidad vigente, que no tenga mal olor ni mal aspecto, que al momento de que se vierte en el sartén no esté aguado, que no se reviente la yema, todo eso tiene que ver. Tan solo el traslado que viene desde China hasta acá son muchísimos días como para que esté en buenas condiciones”.

Refirió que la caducidad del huevo es de aproximadamente 15 días y que en la actualidad el kilogramo cuesta 30 pesos, pero el “pirata” se podría comercializar hasta en 20 pesos.

“El llamado es a que se consuma en lo que la gente conoce aquí con los comerciantes duranguenses que damos la cara, que aquí estamos para que nos reclamen, que estamos al frente para cualquier situación”, complementó.