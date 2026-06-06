Piden revisar regulación de apuestas digitales ante aumento de participación de menores

El auge de las apuestas en línea entre niñas, niños y adolescentes encendió alertas sobre los riesgos que esta actividad representa para la salud mental y el desarrollo de ese sector de la población, en un contexto donde el acceso a plataformas digitales resulta cada vez más sencillo.

Durante un pronunciamiento en el Congreso del Estado, la diputada local Sughey Torres Rodríguez planteó la necesidad de abrir una discusión sobre la regulación y los mecanismos de control existentes para impedir que menores de edad participen en actividades de apuestas por internet.

La legisladora señaló que este fenómeno se ha convertido en una problemática emergente debido a que las plataformas digitales utilizan sistemas de recompensas inmediatas, promociones y estímulos que pueden generar conductas adictivas, particularmente entre adolescentes.

Como parte de su intervención, citó datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, según los cuales cerca del siete por ciento de los adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años participa en actividades de apuestas, lo que equivale a más de 900 mil menores de edad.

Advirtió además que una parte de esta población presenta señales asociadas al juego problemático, entre ellas ansiedad, pérdida de control, conflictos familiares, ocultamiento de gastos y otros efectos que pueden afectar su bienestar emocional y desempeño cotidiano.

Torres Rodríguez consideró que los mecanismos actuales para restringir el acceso de menores a estas plataformas resultan insuficientes, ya que muchos usuarios pueden ingresar mediante cuentas de terceros o sistemas de pago digitales que dificultan la verificación efectiva de edad.

Finalmente, sostuvo que el crecimiento de las apuestas en línea ha avanzado con mayor rapidez que la actualización de las leyes y medidas de protección, por lo que consideró necesario analizar posibles ajustes regulatorios orientados a la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes.