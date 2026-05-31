Piden socializar cambios en calles de Durango ante aumento de accidentes

Por la alta incidencia de accidentes, hay zonas que ya han sido catalogadas como “de alto peligro” en la ciudad de Durango, por parte de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) Durango, informó su vicepresidente Alberto Sifuentes, quien se refirió también a la necesidad de socializar cambios en calles.

“Lo vemos semana tras semana, cada vez hay más accidentes. Cada vez son más graves. Incluso hay zonas que ya las catalogamos como de alto peligro en la ciudad. Entonces, yo creo que trabajando de la mano en la sensibilización para la contratación de seguros y en este caso, el área de ingeniería vial, a lo mejor con algunas vialidades que ya lo ven como un área problemática, podemos ayudar a que todo esto se minimice”, dijo.

Y se refirió a las zonas en las que observan una mayor incidencia de accidentes. “Lo que es el anillo periférico, el Centro Histórico, que hemos visto algunos constantes cambios en algunas vialidades, que no hay en ocasiones la sensibilización de estos cambios y pueden derivar en accidentes automovilísticos”, indicó.

En tal sentido, agregó que hace falta una mayor socialización de cambios como el uno y uno que se instrumentó en varias calles, “porque sí vemos algunos cambios repentinos, incluso en vialidades principales como 20 de noviembre o en el centro histórico que vemos uno y uno; y una falta de cultura vial”, expresó.