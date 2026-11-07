Piden solicitar con anticipación permisos para eventos en plazas o espacios públicos de Durango

Las plazas y los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad de Durango pueden utilizarse para eventos o actividades, pero es necesario solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades y hacerlo con anticipación.

La Secretaría del Ayuntamiento a través de una publicación, realizó un llamado a la ciudadanía para solicitar con anticipación la autorización correspondiente para llevar a cabo actividades o eventos en plazas y espacios públicos del primer cuadro de la ciudad en el Centro Histórico.

Lo que se busca es garantizar una adecuada organización en las plazas y demás áreas, así como mantener el orden y la seguridad para los organizadores, asistentes y transeúntes.

En el texto publicado y dirigido a la ciudadanía en general, se menciona que el propósito es garantizar el orden y la adecuada ocupación de estos espacios.

“A quienes deseen realizar algún acto de cualquier naturaleza que implique ocupar de manera temporal alguno de estos espacios, para que, con la debida anticipación, acudan a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento”.

Se debe presentar una solicitud para valorar el tipo de acto que se pretende organizar y verificar que dichas actividades no representen riesgos para ninguna persona.

La dependencia puntualiza que el cuidado de los espacios públicos es responsabilidad de todos.