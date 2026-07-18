Piden transparentar cuántos taxis incluyentes siguen operando en Durango ante largas esperas

La organización Sí Se Puede pidió a las autoridades de transporte y a los concesionarios informar cuántos taxis incluyentes permanecen en operación en Durango, al asegurar que personas usuarias de silla de ruedas enfrentan demoras constantes para acceder a este servicio.

El dirigente de la organización, Óscar Zaldívar, afirmó que, de acuerdo con los reportes recibidos y las pruebas realizadas por la propia asociación, obtener una unidad adaptada puede tomar hasta una hora o, incluso, resultar imposible.

Explicó que la falta de disponibilidad limita actividades cotidianas como acudir a consultas médicas, centros de trabajo, escuelas o espacios recreativos.

Evidenció también que, durante las llamadas efectuadas a la base de taxis que ofrece este servicio, la respuesta recurrente fue pedir que se volviera a marcar más tarde debido a la ausencia de vehículos disponibles, una situación que contrasta con el servicio convencional, donde la atención suele concretarse en pocos minutos.

Zaldívar Escalante consideró que el problema evidencia la necesidad de evaluar el funcionamiento del sistema de taxis incluyentes y transparentar el número de unidades que realmente prestan el servicio.

A la par, recordó que, ante las limitaciones de accesibilidad del transporte urbano, estos vehículos representan una de las pocas alternativas de movilidad para personas con discapacidad, por lo que su disponibilidad resulta indispensable para garantizar traslados en condiciones de igualdad.