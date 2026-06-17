'Pido otra oportunidad': las nuevas cartas que 'El Chapo' Guzmán envió al juez Brian Cogan

Joaquín "El Chapo" Guzmán no desiste en exigir se atiendan sus demandas y después de al menos 11 cartas enviadas entre abril y mayo, la tarde del martes 16 de junio se informó que el juez Brian Cogan recibió dos más durante la última semana.

De acuerdo a la información, la Corte de Brooklyn selló dos misivas más del exnarcotraficante mexicano, quien cumple una cadena perpetua en Estados Unidos, en donde pide a quien lleva su caso que le den "otra oportunidad" y su liberación.

Pese a que ha sido rechazado en contestaciones anteriores, Guzmán Loera insiste en que su sentencia fue resultado de una "violación judicial" de sus derechos , además, alega que existió "intimidación del jurado" y fue condenado bajo "leyes no vistas".

Ambas cartas tiene fecha del 4 de junio, sin embargo, no fue hasta el miércoles 10 cuando se recibieron y después fueron compartidas por varios medios de comunicación y periodistas.

¿Qué decían exactamente las cartas?

Las misivas están escritas nuevamente en inglés, sin embargo, en estas dos se pueden observar algunos errores de gramática. Durante las largos textos, insiste en su liberación, así como nombrar a sus hijas y esposa, Emma Coronel.

Carta No. 1

Acudo a la Corte sobre la urgencia de mi apelación judicial como Joaquín "El Chapo" Guzmán, ya que, por motivos de equidad, la política de extradición que se me aplicó antes de mi comparecencia ante la Corte constituye una violación judicial de mis derechos.

Tengo un abogado y esta carta es para ayudarlo. No estaré en la Corte por mí mismo debido al idioma inglés hablado en los Estados Unidos.

La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su ubicación es Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06066, Ciudad de México, México.

Al comunicarme respecto a mi política exterior para regresar a México, también considero que la Constitución y los tribunales forman parte de la legislación sobre la equidad, la cual se supone debe proteger mis derechos iguales.

Los reclusos sufren injusticias en esta instalación al negarme a mí y a mi familia el privilegio de visitarme debido a la falta de pruebas para mi juicio.

La violencia relacionada con la conspiración fue atribuida injustamente a mi sentencia, cuando el gobierno mexicano realizó todas las muertes y a mí se me culpó por intentar proteger mi vida y a mi familia en México.

Agradezco a Brian Cogan y al Tribunal de Distrito Este de los Estados Unidos por tomar en consideración mi estado de salud respecto a la política de Brooklyn, que cuenta con una ley para modificar mi situación de libertad en la próxima fecha de apelación ante la Corte.

Carta No. 2

Hola,

Mi nombre es Joaquín "El Chapo" Loera Guzmán y tengo el derecho a mi política exterior y a la política de Estados Unidos en cuanto a que mis derechos sean respetados en los tribunales federales.

Hoy escribo esta carta al Tribunal del Distrito Este sobre las violaciones que han ocurrido debido a la intimidación del jurado y a las decisiones judiciales que llevaron a que se me declarara culpable bajo una ley injusta.

También le estoy pidiendo al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad para demostrar al público que mi condena de 2019 cambió toda mi vida, así como la de mis hijas gemelas y mi esposa, quienes me necesitan en el presente.

La política exterior y la política de Estados Unidos no fueron utilizadas en mi juicio siguiendo los principios constitucionales y la separación de poderes, para la atención de mi caso ante la Corte.

La aplicación conjunta de estas leyes forma parte de mis derechos como ciudadano ante los tribunales del Distrito Este, después de que fui extraditado a los Estados Unidos, en relación con mi libertad y con las calumnias derivadas de la violencia atribuida al gobierno mexicano.

Agradezco al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos por registrar esta carta en mi caso, junto con mi abogado, y por enviarme de regreso las cartas traducidas.