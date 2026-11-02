Pierden Pemex y CFE

Se ve que les dieron la instrucción de ser optimistas. En su comunicado del 30 de octubre sobre los resultados del tercer trimestre de 2026 Pemex dice que ha continuado “fortaleciendo su desempeño operativo y financiero mediante mayores niveles de producción, refinación y comercialización de combustibles”. Omite decir que perdió 10,794 millones de pesos. La CFE presume una “utilidad neta acumulada de 24,313 millones de pesos” de enero a septiembre y afirma que los “resultados del tercer trimestre evidencian la fortaleza financiera de la empresa”. Soslaya la pérdida de 23,320 millones de pesos en el trimestre.

La línea oficial de la presidenta Sheinbaum es que la 4T ha “rescatado” a Pemex y a la CFE. La información oficial de las empresas, sin embargo, nos dice lo contrario. Pemex y la CFE no han sido recatados. Es verdad que su situación ha sido siempre precaria, pero hoy es peor que antes de la 4T.

En 2018 Pemex produjo 1 millón 833 mil barriles diarios de petróleo. En el tercer trimestre de 2026 la cifra fue de solo 1.658 millones de barriles, incluyendo condensados, que deberían considerarse aparte. Hay un aumento importante en la producción de petrolíferos -gasolinas, diésel, turbosinas--, pero en lugar de incrementar la rentabilidad de la empresa la ha disminuido. Aunque López Obrador decía que es más rentable vender gasolina que petróleo, cualquier especialista sabe que el margen de utilidad del crudo es mucho mayor, especialmente ahora que el precio internacional supera los 100 dólares por barril.

Que Pemex refine más crudo solo ha servido para aumentar sus pérdidas. En 2018 Pemex TRI (Transformación Industrial) perdió 60,894 millones de pesos; en 2024 la cifra más que se cuadruplicó para alcanzar 280,118 millones de pesos. En 2018 Petróleos Mexicanos perdió 13.85 dólares por cada barril que refinó; en 2024 el monto subió a 41.94 dólares (Francisco Barnés de Castro, “Desempeño del Sistema Nacional de Refinación”, 20.10.2026). En lugar de resolver el problema de fondo, Pemex ha optado por ocultar el costo del crudo que refina: o lo estima en un valor artificialmente bajo o afirma que no tiene ningún valor, en lo que el exrector de la UNAM Francisco Barnés de Castro ha llamado “las cuentas del gran capitán”.

CFE afirma que la pérdida que registró en el tercer trimestre es producto “principalmente” de “la menor utilidad cambiaria”. No dice que, con su monopolio en el mercado de menudeo y de transmisión, y su casi total control del mercado industrial, no se justifican sus pérdidas. Tampoco reconoce que la falta de inversión, sobre todo en transmisión, ha generado apagones, particularmente en el sureste del país, y que algunos proyectos industriales importantes no se han podido realizar en México por falta de electricidad. Si bien la presidenta Sheinbaum ha tenido una actitud más abierta hacia la inversión privada en electricidad, el lastre heredado de Manuel Bartlett sigue teniendo un costo importante. Otro factor negativo para la CFE es el aumento del 25.7 por ciento en el pasivo laboral, también culpa de Bartlett.

Víctor Ramírez, socio director de P21 Energía, me comenta: “Durante muchosperíodos CFE hablaba de ganancias, beneficiados por el tipo de cambio. Ahora le jugó al revés. Pero es una parte de la película. CFE siempre pierde, [solo que] se disfraza con subsidios”.

GRAN PREMIO

La Canaco proyectó una derrama económica de 22,228 millones de pesos en la Ciudad de México por el Gran Premio de Fórmula 1. Es 6.5 por ciento más que en 2025. En 2019 López Obrador canceló el apoyo federal de 45 millones de dólares anuales que recibía el proyecto, pero la entonces jefa de gobierno Sheinbaum ayudó a reunir financiamiento privado. Fue una buena decisión.

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