PinUp México convierte el tropiezo inicial del Sevilla FC en un triunfo para los hinchas latinoamericanos

Quienes apostaron por la victoria del club andaluz recibieron el reembolso total de su dinero mediante Free Bets a través de la casa de apuestas.

El pasado 29 de agosto, tras caer el Sevilla FC ante el Atlético de Madrid en lo que fue su primer tropiezo de la temporada de LaLiga, PinUp México —en calidad de socio regional de apuestas del club— implementó una promoción exprés destinada a sus usuarios y seguidores de la escuadra en Latam.

Esta acción estuvo dirigida a los usuarios que apostaron de forma simple por el triunfo del equipo hispalense. Para retribuir su fe en el club ante el marcador desfavorable, la casa de apuestas reembolsó el 100% de la cantidad jugada mediante Free Bets (apuestas gratuitas).

A través de esta medida, PinUp México pone la experiencia del aficionado como pilar fundamental, brindándole soporte a lo largo del torneo. La trayectoria del Sevilla FC —club de referencia en LaLiga y máximo ganador de la UEFA Europa League con siete trofeos— refleja un espíritu superación que su aliado estratégico busca acompañar, afianzando la relación con la fanaticada mediante beneficios concretos que superan el modelo convencional de patrocinio.

Dicha iniciativa reafirma la meta de PinUp México de enriquecer la vivencia de sus usuarios en momentos de máxima rivalidad, garantizando que el fervor por el balompié europeo cuente con un respaldo directo para la comunidad en América Latina.

PinUp Mexico y Sevilla FC: Una alianza clave orientada al mercado latinoamericano

El acuerdo de cooperación entre PinUp México y el Sevilla FC surgió para transformar la manera en que los seguidores de la región —y especialmente los hinchas del conjunto sevillista— disfrutan los compromisos del equipo tanto en LaLiga y la Copa del Rey como en torneos internacionales. A lo largo de la temporada, PinUp México activa promociones especiales que abarcan cuotas incrementadas (Top Odds), retos con recompensas exclusivas (Quests), bonos vinculados a los triunfos del equipo y actividades diseñadas para el público.

Mediante dicha alianza, la marca se establece como el Socio Regional Oficial de Apuestas de la entidad sevillista en México y América Latina, gestionando activos en el entorno digital e impulsando la expansión internacional del club andaluz.

Acerca de PinUp México

PinUp México opera como una marca global dedicada a las apuestas deportivas y el entretenimiento. En su rol de Socio Regional Oficial de Apuestas del Sevilla FC para Latinoamérica, crea iniciativas exclusivas para estrechar la relación entre los aficionados, la pasión por el fútbol y la actualidad de su club.