Pío López Obrador, hermano de AMLO, busca diputación en Chiapas; asegura que aceptará los resultados

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se registró en el proceso interno de Morena para participar en la coordinación de los Comités de Defensa del Distrito 9 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En un video difundido en sus redes sociales, Pío López Obrador llamó a seguir organizándose para seguir construyendo el movimiento de transformación desde abajo y seguir luchando por la defensa de la soberanía de nuestro país, “pero sobre todo para hacer de México un país más humano”.

El hermano del exmandatario destacó que Chiapas ha sido su hogar desde hace 60 años.

“Quiero comunicarles que solicité mi registro a Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 9 de Chiapas, con cabeza aquí en Tuxtla Gutiérrez. Desde luego habré de someterme a los resultados y los ciudadanos de Tuxtla, ya que el pueblo pone y el pueblo quita, porque en Morena el pueblo es el que manda.

“Quienes aspiran a los encargos de elección popular se selecciona la mejor herramienta científica y técnicamente probada y comprobada. Estoy convencido que tenemos que seguir avanzando con el apoyo del pueblo para fortalecer y consolidar nuestro movimiento y recuperar particularmente nuestro partido porque este movimiento ha llevado década de intenso trabajo”.

López Obrador afirmó que seguirá caminando a ras de suelo y en contacto con la gente casa por casa, como, afirmó, enseñó su hermano Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a seguir caminando como siempre inspirados en las tres “s” a ras de suelo, es decir, con suela, saliva y sudor. Así como nos ha enseñado desde hace mucho tiempo nuestro compañero López Obrador”.