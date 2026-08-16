Pipa cargada con miel de maíz se incendia en autopista Durango-Gómez Palacio

Una pipa que transportaba miel de maíz con destino a la ciudad de Durango sufrió un incendio la mañana del sábado 15 de agosto, cuando circulaba por la autopista Durango-Gómez Palacio, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas, a la altura del kilómetro 87 de la citada carretera, dentro del municipio de Guadalupe Victoria, lugar hasta donde acudieron los cuerpos de seguridad tras recibirse el reporte.

La unidad siniestrada es un camión de la marca Sitrak, modelo 2022, con placas de circulación del estado de Coahuila, el cual era conducido por Elías Fernando, de 53 años de edad y vecino de Gómez Palacio.

Según lo relatado por el conductor, transportaba miel de maíz de la compañía Simsa y tenía como destino una empresa refresquera ubicada en la ciudad de Durango, cuando comenzó a percibir un fuerte olor a quemado proveniente de la unidad.

Ante esta situación decidió detener la marcha para revisar qué sucedía; al abrir el cofre observó que había fuego en el área del motor, por lo que se puso a salvo y se solicitó ayuda. Las llamas fueron controladas antes de que pudieran extenderse hacia el resto de la pesada unidad.

El incendio dejó daños materiales principalmente en la parte del motor y no se reportaron personas lesionadas. La pipa permaneció en el lugar mientras personal de la Guardia Nacional se hizo cargo del accidente y de las maniobras necesarias para retirarla de la autopista.