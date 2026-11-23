Un hombre lesionado y cuantiosos daños materiales fue el saldo de la volcadura de un tractocamión que transportaba una pipa de grado alimenticio, registrada durante el domingo 22 de noviembre, sobre la autopista Durango-Mazatlán.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 90 de la mencionada vía de cuota, donde el conductor de un tractocamión de la marca Mack, color azul, que remolcaba una pipa, perdió el control de la pesada unidad y terminó volcado sobre su costado derecho.

De acuerdo con las evidencias encontradas en el lugar, el transportista se habría orillado demasiado hacia uno de los extremos de la carretera, provocando que los neumáticos cayeran a la canaleta destinada al desagüe pluvial.

Esta situación ocasionó que el peso de la unidad venciera hacia el costado derecho, terminando volcado fuera de su posición normal, con daños materiales de consideración tanto en el tractocamión como en el remolque.

El conductor resultó con lesiones aparentemente leves, entre ellas una probable fractura en una mano, por lo que fue trasladado a un centro médico antes de que llegaran las autoridades. Debido a ello, no fue posible obtener sus datos generales, aunque se indicó que las heridas no ponían en riesgo su vida.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar del accidente y quedaron a cargo de la escena, así como de las diligencias correspondientes por la volcadura de la pesada unidad sobre la autopista Durango-Mazatlán.