Pitbull ataca a niño de cuatro años en Durango; lo mordió al menos cinco veces

Un niño de apenas cuatro años de edad tuvo que ser trasladado al Hospital del Niño de la ciudad de Durango, luego de ser atacado por un perro de la raza pitbull.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes 18 de agosto, cuando el menor fue sorprendido por el animal.

El pequeño fue identificado con las iniciales A.T.H.H., de cuatro años, quien sufrió al menos cinco mordeduras durante el ataque, según la información proporcionada al momento de su ingreso al hospital.

Tras lo ocurrido, el niño fue auxiliado y posteriormente llevado al Hospital del Niño, donde ingresó aproximadamente a las 17:30 horas para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha precisado en qué partes del cuerpo sufrió las lesiones ni la gravedad de las mismas, por lo que permaneció bajo valoración del personal médico.

Tampoco se estableció cómo ocurrió el ataque, si el perro pertenecía a la familia del menor o a algún vecino, así como las condiciones en las que se encontraba el animal al momento de los hechos.

Del ingreso hospitalario se dio conocimiento a las autoridades correspondientes para recabar información sobre lo sucedido y determinar las circunstancias en las que el niño fue atacado.