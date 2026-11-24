La intervención de una ciudadana y de elementos de la Policía Municipal permitió que un adulto mayor regresara con su familia, luego de ser localizado desorientado sobre el bulevar Francisco Villa, de la ciudad de Durango.

Se trata de Gabriel Ibarra Acevedo, de 80 años de edad, quien fue encontrado alrededor de las 18:30 horas del lunes, en las inmediaciones de la avenida Cima, en el predio Tayafe.

María Guadalupe se percató de que el adulto mayor deambulaba por la vía pública y se atravesaba entre la circulación vehicular, por lo que decidió auxiliarlo y resguardarlo en su camioneta.

Al conversar con el hombre, la mujer descubrió que no recordaba dónde vivía, motivo por el cual solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Un elemento de la Policía Municipal Preventiva que acudió al llamado se percató de que Gabriel portaba una placa de identificación con información para establecer comunicación con sus familiares en caso de extraviarse.

Dicha medida había sido adoptada debido a que no era la primera ocasión en que el adulto mayor salía de su domicilio y tenía dificultades para regresar por sus propios medios.

Gracias a los datos contenidos en la placa, fue posible contactar a su hijo, Gabriel, quien acudió por su padre y lo trasladó a su domicilio, ubicado en la colonia Luis Echeverría.