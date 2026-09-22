Plaga de aves invade escuela primaria de Durango capital | VIDEO

​Padres de familia de una escuela primaria en la ciudad de Durango, denuncuaron una plaga de aves y palomas que interfiere en la educación de sus hijos, por lo que solicitaron la intervención urgente de las autoridades para ahuyentarlas del plantel.

¿Qué escuela es?

Se trata de la primaria Ana María Ávila Villarreal, ubicada en la colonía Santa Teresa, donde los tutores exigieron el apoyo inmediato de Protección Civil y Salubridad, al señalar que diversos alumnos han presentado problemas digestivos y episodios de asma a causa de la insalubridad.

​El foco principal de contaminación se ubica en el área conocida como "el bosquecito", espacio asignado para el consumo de alimentos durante el recreo.

A pesar de que esta zona fue clausurada temporalmente, los pasillos que conducen a la biblioteca, a los baños y a otras áreas comunes continúan infestados de excremento de las aves, lo que genera malos olores y riesgos sanitarios.

NO BUSCAN MATARLAS, ASEGURAN

Los inconformes aclararon que no buscan exterminar a las aves, sino implementar medidas para ahuyentarlas y garantizar un entorno seguro para que los estudiantes consuman sus alimentos sin exponer su salud.

Finalmente, informaron que algunos padres han optado por no enviar a sus hijos a clases por temor a contagios o complicaciones de salud, situación que ya está provocando rezago en el aprendizaje de los alumnos afectados.