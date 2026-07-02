'Plan Frijol, detonará la producción en Durango para este ciclo', afirma Iván Gurrola 

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, invitó a las y los productores del estado a aprovechar el Plan Frijol en Durango, acción impulsada por la presidenta Claudia Sheiubam, que busca fortalecer la producción de este cultivo mediante apoyos directos, subsidios e incentivos para los productores.

Gurrola Vega destacó que este programa representa una oportunidad para que los agricultores reduzcan sus costos de producción y mejoren el rendimiento de sus cosechas, al tiempo que contribuye a fortalecer la soberanía alimentaria del país.

“El campo duranguense es una prioridad para el Gobierno de México. Con este programa se brinda respaldo a las y los productores con insumos, financiamiento y acompañamiento técnico para que puedan obtener mejores resultados en sus parcelas”, expresó.

El programa contempla la entrega de semilla certificada de frijol Pinto Saltillo, con un subsidio del 50 por ciento, por lo que la aportación del beneficiario será de 20 pesos por kilogramo. Asimismo, incluye semilla habilitada de frijol Negro San Luis, también con un subsidio del 50 por ciento, quedando la aportación del productor en 17.50 pesos por kilogramo.

Además, el Plan Frijol integra otros apoyos como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Créditos Cosechando Soberanía y acompañamiento técnico, con el objetivo de incrementar la productividad y brindar mejores condiciones a las familias que viven del campo.

Luis Iván Gurrola, agregó que las buenas lluvias que se han registrado en mayo y junio pasado, renuevan las esperanzas de los campesinos de que este año será bueno para los agricultores de Durango.

Finalmente, el entrevistado reiteró que los programas del Gobierno de México continúan fortaleciendo al sector agropecuario de Durango y contribuyen a mejorar la economía de miles de familias dedicadas a la producción agrícola.