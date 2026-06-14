Plan Kukulkán, la seguridad del Mundial

La cantidad de retos que implica la realización de un Mundial de futbol es enorme. La logística es central en el éxito de una competencia como ésta. La seguridad lo es sin duda. Lo han sido los preparativos que, me da la impresión, se han notado más por lo que han costado a sus ciudadanos en materia de resistencia por las obras en el Metro, la pinta eterna de las vialidades principales, etc. Dos mil obras, dijo la jefa de gobierno Clara Brugada. México da la bienvenida a más o menos 1 millón de visitantes que estarán en nuestro país en estas cinco semanas y media. Además, hay que cuidar a todos los integrantes de los equipos que han decidido estar en nuestro país en sus concentraciones.

No dejo de lado las obras que se hicieron en diversos municipios de Nuevo León y de Jalisco.

El tema de la seguridad me parece central. Para que todo se lleve a cabo de la mejor manera, la más segura y que le dé al mundo el mejor de los mensajes. Que el grupo de integrantes del gabinete de seguridad que hoy tiene nuestro país es de lo más profesional y capacitado que hay en el "mercado".

El secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, habló en su momento de este plan. Es un operativo muy grande que se realiza en coordinación con los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. Implementan esta estrategia de seguridad denominada "Plan Kukulkán", "diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional".

El Plan Kukulcán lo coordina el gobierno de México y contempla la participación de por lo menos 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades. Dijo García Harfuch en su momento que se contemplan mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.

Al frente del operativo está el General de Brigada Román Villalvazo Barrios, quien en el momento de la explicación del operativo dijo que éste está integrado con 23 grupos. Tres Fuerzas de Tarea Conjuntas, una por cada sede mundialista; 7 Agrupamientos Conjuntos, uno por cada sede alterna, donde esperamos la concentración de selecciones para sus entrenamientos. Y todo esto también apoyado con 3 Agrupamientos de Defensa Aérea… Este agrupamiento temporal está integrado por 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, con una presencia mayoritaria mayor de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea, 55 mil miembros de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y 20 mil guardias de seguridad privada.

En los Fan Fest habrá sistemas antidrones para bajar cualquiera que no esté en la lista de los oficiales.

El almirante Ramón Lara Romero dijo en su momento que las tareas destinadas a la Marina se realizan en el litoral del Golfo (Altamira, Veracruz y Quintana Roo), el AICM, el aeropuerto de Toluca y en el litoral del pacífico en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo y Colima. En todo esto están 3 mil 741 elementos. Se sumarán 8 mil 500 de los diferentes mandos navales, lo que dará unos 12 mil integrantes totales del lado de la Marina.

De este tema no se habla públicamente, pero es un operativo que hace meses está en funcionamiento. No sabemos cuántas emergencias ha mitigado hasta el momento, pero ojalá no sean muchas. Como sea, mucho éxito a todos los que participan en el operativo Kukulkán.

@ConFeregrino