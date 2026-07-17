¿Planeas ir a la Feria de Durango 2026 este sábado 18 de julio? Esta será la agenda del día

La Feria de Durango 2026 continúa este sábado 18 de julio con una agenda que incluye conciertos, actividades deportivas, exhibiciones ganaderas y diversas atracciones para quienes visiten el recinto ferial durante el segundo día de actividades. ¿Tienes pensado acudir? Te presentamos todo lo que podrás hacer en el recinto.

La edición 2026 de la Feria de Durango permanecerá hasta el próximo 2 de agosto, periodo en el que diariamente se desarrollarán eventos musicales, actividades recreativas, competencias deportivas y exposiciones en distintos espacios de la feria.

Marisela y Carín León encabezan los conciertos

Uno de los principales atractivos para este sábado serán los conciertos programados en la Velaria y el Palenque.

En la Velaria, la cantante Marisela ofrecerá un concierto a partir de las 20:00 horas, donde interpretará algunos de los temas más representativos de su trayectoria, como el clásico “Tu Dama de Hierro”, “Sin Él” y “La Pareja Ideal”.

Como ocurre con las presentaciones de este recinto, una parte importante de la capacidad corresponde a zonas gratuitas, por lo que los asistentes podrán ingresar de acuerdo con la disponibilidad de espacios.

Por su parte, el Palenque recibirá a Carín León, quien se presentará la noche de este sábado con un espectáculo integrado por sus principales éxitos como “Primera Cita”, “Que Vuelvas” y “Desde Que Te Tengo”.

Actividades programadas para este sábado

Además de los conciertos, la agenda contempla diversas actividades en diferentes puntos del recinto ferial y otros espacios.

El artista chileno Gerardo Castro, conocido por su personaje Karcocha, continuará con sus presentaciones de mimo y clown urbano. El espectáculo, basado en la interacción con el público, se llevará a cabo a las 18:00 horas.

En la Feria Ganadera se desarrollará la Exposición Nacional de Ganado Beefmaster, donde participarán expositores dedicados a esta raza bovina.

Mientras tanto, dentro de la Feria Deportiva se realizará el Beach Bowl (Tochito Bandera Playero) en la Arena Deportiva, además del RZR Ruta Francisco Villa, que tendrá como punto de salida el Estacionamiento 1.

La agenda deportiva también contempla una competencia de tiro con escopeta, la cual se llevará a cabo en el Campo del Club Caza y Tiro.

Atracciones disponibles todos los días

Además de las actividades especiales, la Feria de Durango mantiene algunas atracciones que estarán disponibles diariamente para los visitantes.

La tirolesa sobre el lago operará de 15:00 a 23:00 horas, con un costo de 100 pesos por persona.

Los paseos en lancha estarán disponibles de 13:00 a 2:00 horas, con un costo de 50 pesos por persona.

Durante la noche también podrá disfrutarse el espectáculo de video y luces en el lago, que se presentará diariamente de 22:00 a 22:30 horas.

Asimismo, en el pasillo central del recinto continuarán instaladas diversas actividades recreativas, entre ellas juegos gigantes, jenga, lotería y otras dinámicas para niñas, niños y adultos.

Espectáculo y pista de hielo

Otra de las actividades permanentes es el espectáculo de patinaje sobre hielo "The Greatest Showman", que este sábado ofrecerá funciones a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas, sin costo adicional para los asistentes.

Además, la pista de hielo gratuita permanecerá abierta de 10:00 a 15:00 horas.

La agenda de la Feria de Durango 2026 continuará renovándose diariamente hasta el próximo 2 de agosto, con conciertos y actividades distribuidas en los distintos espacios del recinto ferial.