Planta Potabilizadora de Durango está a cargo del Estado desde hace un año; Conagua descarta riesgos

La planta potabilizadora de Durango fue entregada hace un año al Gobierno del Estado para su operación y administración, por lo que actualmente las autoridades estatales, en coordinación con Aguas del Municipio de Durango (AMD), son las responsables de garantizar el tratamiento del agua que se distribuye a la población.

Roberto Delgado Gallegos, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, descartó que exista riesgo de que se esté entregando agua no potable y aseguró que las instalaciones cuentan con la capacidad y el equipo de laboratorio necesarios para garantizar la calidad del líquido.

Explicó que tanto el personal de la planta potabilizadora como el de la planta de bombeo recibió capacitación previa para operar la infraestructura, cuya administración quedó en manos del Gobierno del Estado.

Reconoció que pueden presentarse desajustes en la dosificación de los reactivos utilizados durante el proceso de potabilización, lo que podría ocasionar cambios en la coloración del agua que llega a los hogares.

Detalló que una dosificación inadecuada de cloro y manganeso, así como el incremento de materia orgánica en el agua de la presa Guadalupe Victoria durante la temporada de lluvias, pueden provocar variaciones en las características del líquido.

No obstante, sostuvo que la planta tiene la capacidad y las herramientas necesarias para atender estas situaciones y garantizar que el agua cumpla con las condiciones de potabilidad.

Recordó que, durante las pruebas iniciales, cuando la empresa constructora Ozone operó las instalaciones durante dos meses, no se registraron observaciones sobre su funcionamiento.

Delgado Gallegos señaló que la Conagua mantiene la disposición de brindar asesoría técnica al Gobierno del Estado y a AMD para atender cualquier desajuste que pudiera presentarse en la operación de la infraestructura.