Planta potabilizadora de Durango opera al 80%, ¿cuál es la razón? esto dice la Conagua

La planta potabilizadora de la ciudad de Durango opera actualmente al 80 por ciento de su capacidad y a pesar de ello, el suministro para la población se mantiene garantizada, así detalló Roberto Delgado Gallegos, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cuál es la razón por la que la planta potabilizadora opera al 80%?

Delgado Gallegos, señaló que existen algunas fallas en las tres bombas de la planta de bombeo.

Explicó que se realiza un diagnóstico técnico para determinar si los desperfectos en las tres bombas fueron ocasionados por problemas en la operación de los equipos o por fallas de fabricación, al tiempo que continúan los trabajos de mantenimiento y reparación.

Precisó que las tres bombas presentaron averías y se espera que durante la presente semana concluyan las reparaciones para restablecer su funcionamiento.

SIN PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO

No obstante, aclaró que la ciudad no enfrenta problemas de abastecimiento, ya que cuando la planta suspende parcialmente su operación entra en funcionamiento una batería de 97 pozos que suministra agua a la capital.

Delgado Gallegos comentó que la potabilizadora tampoco ha trabajado de manera permanente al 100 por ciento de su capacidad debido a las condiciones de la red de distribución.

Recordó que cuando el sistema comenzó a operar con un caudal cercano a los mil 100 litros por segundo se registraron rupturas en diversas líneas de conducción de la ciudad, por lo que fue necesario reducir el volumen suministrado mientras continúan las reparaciones de la infraestructura hidráulica.

Sobre la responsabilidad por las fallas, señaló que primero deberá concluir el diagnóstico para determinar si obedecen al manejo de los equipos o a defectos de fabricación.

Indicó que, en caso de confirmarse alguna falla atribuible al fabricante o a la empresa constructora, las reparaciones serán cubiertas mediante las garantías contractuales, por lo que estos trabajos no representarán un costo adicional para las autoridades.

Finalmente, reiteró que la prioridad es restablecer cuanto antes la operación normal de la planta y mantener el suministro de agua potable para la población sin afectar el servicio.