Planta potabilizadora está en pausa; el agua ya no debe salir amarilla: AMD

A pesar de que continúan las quejas por el agua de color amarillo que llega a domicilios de diferentes zonas de la ciudad, incluida una parte del Centro Histórico, las autoridades aseguran que el líquido ya no debe presentar esta coloración, pues ahora proviene directamente de los pozos, mientras la planta potabilizadora permanece en pausa.

Sobre los reportes de agua amarilla, Jesús González Smith, director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), declaró: “Ahorita ya no puede haber reportes porque prácticamente hace tres días se paró la potabilizadora, entonces ya no debe haber reportes del tema de agua”.

Aseguró que el agua que se distribuye desde los pozos ya se encuentra limpia; sin embargo, señaló que, si se presenta algún caso en algún domicilio, se realizará una revisión particular. Añadió que, según su explicación, la coloración no necesariamente está relacionada con la calidad del líquido.

Indicó que la planta potabilizadora permanece en pausa mientras la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) realiza pruebas para determinar qué está ocurriendo y garantizar que se continúe suministrando agua de calidad. También se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento.

CLORACIÓN DEL AGUA

El funcionario explicó que AMD agrega una cantidad determinada de cloro al agua para hacerla potable, de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, señaló que en algunas viviendas las personas agregan más cloro, lo que, en presencia de ciertos minerales, podría provocar la coloración.

“Es porque le decía que ponen exceso de cloro a veces en el agua y hay minerales que lo oxidan y que se ven y que se ve el color. Le pone cloro en las casas”, explicó.

Añadió que la coloración también podría estar relacionada con el recorrido del agua por las tuberías, pues, aunque no se observe en los tanques de almacenamiento, puede hacerse visible cuando llega a las viviendas.

Finalmente, mencionó que, de acuerdo con lo informado por la CAED, el problema podría estar relacionado con la presencia de hierro en las tuberías y no necesariamente con el funcionamiento de la planta potabilizadora. No obstante, señaló que las investigaciones continúan para determinar el origen de la coloración.